今日沽貨明日收錢！港交所研明年底兼容T+1結算

港交所(388)行政總裁陳翊庭上任7個月，今日於集團網站發表網誌，稱要發揚「更快、更高、更強 — 更團結」的奧運精神，提升長期競爭力和韌性，當中指會繼續優化系統，建設下一代結算和交收平台，目標是在明年底前確保港交所現貨市場的基礎設施，在日後有兼容T+1(即證券交割與資金交收，在成交日的下一個交易日)結算周期的能力。

陳翊庭指，市場參與者均希望更快地交易和結算，縮短結算周期意味著交易結算更快，投資者可以更迅速地取回資金，從而提升市場流動性，並希望引領香港市場的所有參與者一起來討論，甚麼是最適合香港市場的結算周期？