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財經
2024-10-14 14:51:28

今日沽貨明日收錢！港交所研明年底兼容T+1結算

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今日沽貨明日收錢！港交所研明年底兼容T+1結算

陳翊庭上任港交所行政總裁7個月，今日於集團網站發表網誌，稱要發揚「更快、更高、更強 — 更團結」的奧運精神。(資料圖片)

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港交所(388)行政總裁陳翊庭上任7個月，今日於集團網站發表網誌，稱要發揚「更快、更高、更強 更團結」的奧運精神，提升長期競爭力和韌性，當中指會繼續優化系統，建設下一代結算和交收平台，目標是在明年底前確保港交所現貨市場的基礎設施，在日後有兼容T+1(即證券交割與資金交收，在成交日的下一個交易日)結算周期的能力。

陳翊庭指，市場參與者均希望更快地交易和結算，縮短結算周期意味著交易結算更快，投資者可以更迅速地取回資金，從而提升市場流動性，並希望引領香港市場的所有參與者一起來討論，甚麼是最適合香港市場的結算周期？

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明年上半年發表白皮書 討論結算周期

她又指，正準備一份白皮書，預計將於明年上半年發表，希望促使業界展開關於香港市場結算周期的討論，討論並提出最重要的問題，例如「我們想要成為怎樣的市場？」「我們為此需要作甚麼準備？」「我們如何就此達成共識？」

至於她認為第二個關鍵是效率，並指集團今年4月啟動領航星衍生產品平台的開發；5月實施互換通優化措施；6月引入了庫存股份機制，並就下調香港證券市場最低上落價位諮詢市場意見；7月迎來滬深港通ETF擴容；上月正式實施惡劣天氣下維持市場如常交易的安排。

下調最低上落價位諮詢 在準備總結

陳翊庭又表示，集團正在準備下調最低上落價位的諮詢總結，同時也探索改善上市流程的具體措施，包括提高效率和監管支持，另外很快將會就新股市場的價格發現改革向市場徵求意見。

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