今日生效｜內地4招撐股市 印花稅削半 限大股東減持 降融資保證金

歷史上A股交易印花稅歷經3次上調和6次下調。(資料圖片)

不過，對於本港會否調低股票印花，特首李家超未有確實回應，只表示不同的可能性均會研究，財政司長陳茂波將成立小組專責研究如何增加股票市場流動性。本港於2021年8月1日將股票印花稅由每宗交易金額0.1%，調高至0.13%，據當時估計可為下一個財政年度增加80億元收入。

內地連環出招救市。財政部、稅務總局率先公布今日(8月28日)起將股票印花稅減半，為2008年以來再度調低A股股票印花稅，稅率由0.1%減至0.05%。另外，中證監指將實施階段性收緊IPO節奏、限制大股東減持股份，及將融資保證金最低降至80%等。

分析：可催化市場成交

東吳證券指，歷史上A股交易印花稅歷經3次上調和6次下調，多數發生在市場過熱和過度低迷時，減印花稅可能無法從根本上改變A股走勢，但歷史顯示減印花稅可催化市場成交。

鼓勵房地產再融資

中證監則指，充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏，按近期市況，將階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端動態平衡、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資、房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制等。

此外，上市公司存在破發、破淨情形或最近3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30%，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持其公司股份等。最後將投資者融資買入證券時融資保證金最低比例，由100%降至80%，於9月8日收市後實施。並指適度放寬融資保證金比例，有利促進融資融券業務功能發揮，盤活存量資金。

內地網民指，「現在股市恐慌的程度，恐慌的時候救市能提振信心，現在是純粹悲觀，真用不著救」。