今日聆訊｜債主死線前夕提新重組 恒大終極審判 恐難逃清盤

中國恒大集團(3333)去年6月遭債權人入入禀高院申請清盤，惟聆訊多次押後，直至今年10月底再申押後至今日時，法官強調為最後一次，意味拖延1年半後的今日，若恒大仍未能在聆訊上交出實質重組方案，法院將頒令清盤。不過有傳集團債權人上周仍要求修改重組方案，加上主席許家印涉嫌違法被採取強制措施，料難有新重組方案出籠，意味恒大或難逃一劫。

傳債權人覬覦公司控權 外電上周五引述知情人士指，有債權人在恒大重組會議上，要求得到恒大，以及旗下恒大物業(6666)及恒大汽車(708)的控股權，而目前仍未知恒大如何回應。早前有報道指，恒大將向債權人交出恒大物業及恒大汽車30%股權，另外亦交出17.8%恒大股權，以股抵債。目前許家印持有恒大約60%股權，恒大則持有恒大物業51.71%，以及恒大汽車約59%股權。

恒大截至今年10月底止未能清償的到期債務累計約3,014億元人民幣，逾期商票累計約人民幣2,059.33億元；金額3,000萬元人民幣以上未決訴訟案共2,002件，總金額約4,708億元人民幣。恒大上周五收報0.238元，市值僅31.4億元。 能否清算內地資產仍成疑 按清盤程序，一旦恒大被頒令清盤，將會由法院委任清盤人變賣資產，所得款項先分配債權人，股東利益排序較後，即使公司就清盤令提出上訴，上訴期間清盤程序仍會繼續進行。而恒大若被清盤則難逃除牌命運，即小股東或血本無歸。