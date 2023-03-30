今日遞表｜京東又分拆！京東產發及京東工業擬上市

京東集團(9618)又分拆，並同時宣布分拆兩大業務！集團公布，擬通過以京東產發股份於港交所(388)主板獨立上市的方式分拆京東產發，並已在今日向港交所提交分拆建議，且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆。

京東持股 74.96%

京東產發於2012年1月19日在開曼群島註冊成立，京東通過其全資子公司持有京東產發已發行股本總額的約74.96%。京東產發是中國和亞洲現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他。京東產發提供定制化、全面且智能的基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。

另外，集團亦在今日遞表擬分拆京東工業。京東工業於2019年11月5日在開曼群島註冊成立，京東通過其全資子公司持有京東工業已發行股本總額的約77.95%。京東工業為內地工業供應鏈技術與服務提供商。分拆完成後，京東將繼續經營線上零售和電子商務平台業務。

京東指，建擬分拆將可使投資者能夠更好地評估公司，並專注於京東業務，亦可按京東產發的自身優勢更好地反映其價值，並提高其營運及財務方面的透明度，藉此投資者將能夠清楚分開京東的表現及潛力並獨立評價及評估京東產發的表現及潛力；另外，與京東的相對更多元化的業務模式不同，京東產發的業務將吸引預測基礎設施資產管理及一體化物業服務業務的高增長機會的投資者群體；預期擬議分拆將提高京東產發的價值，從而將使作為控股股東之一的公司及其股東整體受益。

集團又指，分拆將提升京東產發及京東工業的獨立形象，有助於加快其業務增長；使京東產發將來於需要時可直接獨立進入股票及債務資本市場，以及進一步提高其獲取銀行信貸融資的能力；將京東產發管理層的責任及問責更直接地與其經營及財務表現相關聯，預期這將令管理層更專注，從而完善決策程序、加快對市場變化的響應速度及提高營運效率。京東產發亦能將管理層獎勵與其股市表現相關聯，從而令管理層更積極投入；及為評級機構以及金融機構提供京東產發清晰的信貸狀況。

京東今日收報163.2元，升4.1元或2.6%，成交額23.62億元，市值5,156億元。集團已分拆在港交所上市的企業還有京東健康(6618)及京東物流(2618)。