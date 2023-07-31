今日開幕｜富途港首設實體店 擬年內再增兩間

富途證券在港首設實體店，今日位於尖沙咀彌敦道的兩層「富途體驗店」開幕，集團表示計劃今年內在港開設共3間體驗店，港九新界各一間，目前仍在物色人流高的地段，未有最終選址。

富途體驗店｜今年人手料增 10% 至 20%

富途高級合伙人兼首席財務官陳宇表示，集團今年人手料增加10%至20%，對整個市場交投樂觀，因此才加大香港市場推廣；又指市場有周期性，對本地長期資本市場發展有信心，加上中國有資本市場利好消息，相信市場成交會隨政策落地有好轉。至於其他市場，他指集團另外在美國、新加坡及澳洲有業務，並在日本及馬來西亞上線，正研究開拓更多市場。

富途市場部總監余啟輝表示，開設體驗店的主要目的，是因為集團專注科研，希望呈現科技領先予市民體驗，並同時做到投資者教育。集團指，體驗店在開幕期間邀得星級基金經理黃國英、股評人陳永陸、郭思治及胡孟青主持講座，一連兩星期連同其他專家予投資者分享投資攻略。