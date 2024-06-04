仍待催化｜騰訊彈4%撐大市 港股6月開局升323點

汽車股也借生產數據炒起。理想汽車(2015)飆5.3%，為升幅最大藍籌；蔚來(9866)換電業務引入基金，全日漲4%；比亞迪(1211)則飆5%；小米(1810)宣布全力催谷6月汽車的交付量，也升2.4%。

藍籌股中，騰訊(700)上星期傳出監管機構要求公司自行壓縮移動支付的市場份額，但當局否認，股價今日強勢反彈4.2%，收報375元，貢獻大市72點，美團(3690)也升3.7%，京東(9618)和阿里巴巴(9988)都升超過2%。

港股在6月第一個交易日造好；經歷連日下跌，從高位19,706點回調超過8%後，大市借5月PMI創近兩年高位，一度反彈494點，但在十天線(18,673)前體停步，收市升323點或1.8%，報18,403點；科指強勢，升2.5%。大市成交1,323億元，上升股份940隻。

中金：大市再升 要盯美債息和中資股盈利

對於未來市況，券商中金認為，過去一個月的大起小落，是市場對過度悲觀、過度樂觀預期的糾正，料市場將逐步回歸現實與基本面，或在18,000水平反覆整固。但中金指，隨著風險偏好修復完畢，未來要進一步上漲，必須有更多催化劑。

中金相信，除非有極端情形，否則恆指不會全數回吐今年的升幅，但大市能否繼續上升，投資者要關注幾個因素變化，包括：1.美國債息變化；2. 股份的盈利增長。該行認為，如果2024年中資股的盈利能夠實現10%的增長，則大市有望攀升至22,000點或更高水平；不過，該行目前預測增長為5%，所以，後市要視乎內地振興經濟政策出台的力度和時間，能否快速、強勁且對症下藥去扭轉經濟頹勢。