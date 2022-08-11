以太坊完成升級前最後測試 被譽為加密貨幣界最重要事件之一

以太坊完成升級前最後測試，被譽為加密貨幣界最重要的事件之一。（網上圖片）

全球市值第二大加密貨幣以太幣的技術網絡以太坊（Ethereum）於美國東岸時間周三晚上9時45分完成其升級前最後一次彩排，而這次升級被譽為加密貨幣歷史上最重要的事件之一。

自近10年前創建以來，以太坊一直通過所謂的工作證明（proof-of-work）模型進行挖掘，涉及大量機器競逐解決複雜的數學方程式，同時亦耗用大量能量。全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）挖礦亦遵循類似的過程。

以太坊一直在努力轉向一種新的模型來保護其網絡，稱為權益證明（proof-of-stake）。有別於依賴耗能高的傳統挖礦方法，新的方法要求用戶利用現有的以太幣的（ether）緩存（cache）作為驗證交易和鑄造代幣的手段，其耗能遠低於原來的方法，而交易速度預期將會更快。

以太坊實際的升級時間有待以太坊的核心開發人員在周四的會議上討論。根據早前的指引，有關合併會在9月中旬生效。

以太坊的轉型再三推遲，開發人員向CNBC表示，合併進展緩慢，以便有足夠的時間進行研究、開發和實施。

以太坊區塊鏈原生代幣以太幣的價格今年隨其他加密貨幣顯著回落，但隨着以太坊升級逼近，以太幣在上個月開始一直在上漲，升幅接近80%，單在過去24小時已升12%至1,887美元。