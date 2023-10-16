以巴衝突｜油價金價回吐 後市如何走？

除中東局勢外增加市場不確性外，由於俄羅斯和沙特阿拉伯一直進行額外減產，影響油價走勢。(資料圖片)

受以巴衝突令地緣局勢緊張，油價及金價上周五顯著抽高逾5%及3%，今日回調，紐約期油每桶現報85.67美元，跌0.8%，倫敦布蘭特期油每桶報90.01美元，下滑0.95%，金價每安士曾報1,929.95美元，回吐0.6%。

分析指，除中東局勢外增加市場不確性外，由於俄羅斯和沙特阿拉伯一直進行額外減產，自7月以來，沙特將石油每日產量減少100萬桶，亦令油價持續走高。

不確定性增加 或推高油價

高盛首席原油分析師斯特魯伊文對傳媒指，不確定性正在增加，近期原油供需和庫存暫不會立刻受到重大影響。有分析師認為，由供應方面看，以巴衝突導致地緣風險加劇，是當前需要關注重要事件，而需求方面，美國燃油需求走弱，加上環球經濟疲軟，對需求亦構成壓力。綜合來看，以巴衝突暫無緩和迹象，預計油價本周仍存在上漲空間。