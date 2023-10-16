以巴衝突｜油價金價回吐 後市如何走？

受以巴衝突令地緣局勢緊張，油價及金價上周五顯著抽高逾5%及3%，今日回調，紐約期油每桶現報85.67美元，跌0.8%，倫敦布蘭特期油每桶報90.01美元，下滑0.95%，金價每安士曾報1,929.95美元，回吐0.6%。
分析指，除中東局勢外增加市場不確性外，由於俄羅斯和沙特阿拉伯一直進行額外減產，自7月以來，沙特將石油每日產量減少100萬桶，亦令油價持續走高。
不確定性增加 或推高油價
高盛首席原油分析師斯特魯伊文對傳媒指，不確定性正在增加，近期原油供需和庫存暫不會立刻受到重大影響。有分析師認為，由供應方面看，以巴衝突導致地緣風險加劇，是當前需要關注重要事件，而需求方面，美國燃油需求走弱，加上環球經濟疲軟，對需求亦構成壓力。綜合來看，以巴衝突暫無緩和迹象，預計油價本周仍存在上漲空間。
除油價飆升外，在地緣政治緊張局勢下，市場避險情緒亦見升溫，流入黃金避險，不過，近期美國經濟數據超預期，聯儲局再次加息壓力仍大，美元及美債收益率持續走高，對黃金形成壓制，黃金價格承壓明顯。
局勢緊張 黃金避險屬性凸顯
德邦證券表示，中東地緣政治復雜性仍存，使全球局勢不確定性增強，黃金避險屬性凸顯，貴金屬整體或有上升空間。華西證券認為，局勢影響，關注黃金投資機會，然而聯儲局貨幣政策短期或仍維持觀望，在下議息前預計推動金價有限，當下金價走勢，主要由避險屬性帶來的價格驅動。