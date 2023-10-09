以巴衝突｜避險升溫 金價升勢難持續 睇美元走勢

地緣局勢緊張，避險情緒升溫，黃金價格走高。期金每安士曾高見1,869.5美元，升1.3%，現報1,859美元，揚0.75%。過去金價受到美國持續加息影響走低，9月累挫5%或約100美元。 分析師稱，黃金價格能否進一步走高似乎不確定，因美元也因避險需求增加而上升。Phillip Nova Pte.高級市場分析師Priyanka Sachdeva對外電補充指，地緣政治危機引發黃金避險買盤需求，但她表示，美國國債收益率和美元仍處上行軌道，並將繼續限制無收益、以美元計價的黃金升勢。

相對強弱指數呈超賣狀況 FXStreet分析師Dhwani Mehta亦對外電指，隨著中東衝突，金價反彈至約1,850美元，然而市場亦對美元的避險需求增加，阻礙金價進一步上升。黃金日線圖顯示，相對強弱指數(RSI)呈超賣狀況，但金價未來是否會持續復甦仍有待觀察。金價要收市價高於1,850美元關鍵水平，若進一步上升，可能挑戰9月28日和29日高位1,880美元，下行方面，倘金價短期跌破支撐位1,833美元，將測試關鍵支持位1,810美元。而1,800美元盎司將是黃金賣家要攻克的下一個支撐位，若跌破這關，將向心理關口1,750美元進發。