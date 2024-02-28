以股代息｜周大福企業袋近64億 新創建大派特息 冀增流通

新創建集團(659)昨交出純利按年增18.3%，至約10.1億元的中期成績表，惟市場焦點落在其派息上。集團維持每股中期息0.3元，再大手派1.79元特別息，即合共派2.09元，並可以股代息。集團聯席行政總裁鄭志明表示，大手派息是為了提高公眾流通量，並相信周大福企業「會配合」，暗示母企不會以股代息。以周大福持新創建約30.45億股計，現金收息合共63.6億元，佔集團去年底現金及銀行結存201億元約三成。
公眾持股僅22% 未擬配股
周大福企業去年一度計劃全購新創建，惟後來改變初衷決定維持其上市地位，並向新世界發展(017)悉數收購旗下新創建股份。交易完成後，新創建公眾持股量低於25%，目前僅22.2%，未符合聯交所要求，周大福企業則持有77.8%。
鄭志明表示，集團現時派息比率約50%，與過往相若，強調特別息只在「特別時候先派」，會否繼續派特息視乎業務增長及財務安排。另一聯席行政總裁何智恒指，透過股東選擇以股代息從而增加公眾流通量，過往也有類似做法，並指相關方法對股東有利，亦相信公眾持股會升至越25%，倘最終效果未如理想，會再考慮其他方法，但目前未有配股計劃。
每手收息$2090 股息率28厘
新創建昨收報7.37元，升0.13元或1.8%，成交額370萬元，市值288.3億元。以昨收市價計，中期2.09元股息的回報高達28厘；以每手1,000股計，一手收息2,090元。
業績方面，集團去年底止半年收入123.62億元，增5.2%；經調整EBITDA升44%，至37.273億元；應佔經營溢利多19%，至21.34億元。集團目前可用流動資金304億元，除了現金外，還有備用銀行信貸額103億元，由於去年底贖回永續資本證券並將餘額計入債務，令淨負債比率由8%，升至30%。
鄭志明：自己梗係才德兼備
另外，早前集團主席、鄭志明父親鄭家純曾表示，新世界未必一定由家族成員管理，而接班人必須「才德兼備」，鄭志明稱「自己梗係才德兼備，無人會話自己唔係，正如無人會話自己好醜樣」。但他表示，兄弟姐妹之間關係和睦，而集團由團隊管理並向股東交代，「唔覺得自己係老細」。