以股代息｜周大福企業袋近64億 新創建大派特息 冀增流通

新創建集團(659)昨交出純利按年增18.3%，至約10.1億元的中期成績表，惟市場焦點落在其派息上。集團維持每股中期息0.3元，再大手派1.79元特別息，即合共派2.09元，並可以股代息。集團聯席行政總裁鄭志明表示，大手派息是為了提高公眾流通量，並相信周大福企業「會配合」，暗示母企不會以股代息。以周大福持新創建約30.45億股計，現金收息合共63.6億元，佔集團去年底現金及銀行結存201億元約三成。

鄭志明表示，集團現時派息比率約50%，與過往相若，強調特別息只在「特別時候先派」，會否繼續派特息視乎業務增長及財務安排。另一聯席行政總裁何智恒指，透過股東選擇以股代息從而增加公眾流通量，過往也有類似做法，並指相關方法對股東有利，亦相信公眾持股會升至越25%，倘最終效果未如理想，會再考慮其他方法，但目前未有配股計劃。

每手收息$2090 股息率28厘

新創建昨收報7.37元，升0.13元或1.8%，成交額370萬元，市值288.3億元。以昨收市價計，中期2.09元股息的回報高達28厘；以每手1,000股計，一手收息2,090元。