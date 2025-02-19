仲未蝕完！思捷料虧損收窄至不足12億 仍受累「歷史遺留成本」

思捷環球(330)盈警，料去年底止未經審核股東應佔淨虧損收窄至約11.72億元，而2023年度的股東應佔淨虧損約為23.39億元。

思捷指，公司歐洲及美國附屬公司的破產程序乃由於不利的營運環境導致，包括通脹導致的高成本、提高的利率及能源價格以及冠狀病毒疫情後的影響。而歷史遺留成本如規模不當門店長期租賃的高租金、過度臃腫的勞動力成本及產能過剩物流設施相關費用，加重了附屬公司的負擔。

收益減少 73% 毛利跌 76%

在此背景下，集團年度收益減少73%至15.93億元，導致毛利減少76%至5.91億元。集團重組亦導致虧損縮減，主要由於附屬公司脫離綜合入帳產生一次性收益約30.74億元，以及營運成本減少21.95億元。