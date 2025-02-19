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財經
2025-02-19 22:33:15

仲未蝕完！思捷料虧損收窄至不足12億 仍受累「歷史遺留成本」

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仲未蝕完！思捷料虧損收窄至不足12億 仍受累「歷史遺留成本」

思捷料去年度收益減少73%至15.93億元。(資料圖片)

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思捷環球(330)盈警，料去年底止未經審核股東應佔淨虧損收窄至約11.72億元，而2023年度的股東應佔淨虧損約為23.39億元。

思捷指，公司歐洲及美國附屬公司的破產程序乃由於不利的營運環境導致，包括通脹導致的高成本、提高的利率及能源價格以及冠狀病毒疫情後的影響。而歷史遺留成本如規模不當門店長期租賃的高租金、過度臃腫的勞動力成本及產能過剩物流設施相關費用，加重了附屬公司的負擔。

收益減少73% 毛利跌76%

在此背景下，集團年度收益減少73%15.93億元，導致毛利減少76%5.91億元。集團重組亦導致虧損縮減，主要由於附屬公司脫離綜合入帳產生一次性收益約30.74億元，以及營運成本減少21.95億元。

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然而，思捷指虧損縮減亦被一次性的商標減值虧損、使用權資產減值虧損、物業、廠房及設備減值虧損、以及終止確認商標虧損合共約20.4億元；及存貨撥備及應收帳款減值撥備合共約12.74億元所部分抵銷。公司已開始從其遺留的業務基礎設施中轉型。

現有更好條件追求輕資產

展望未來，思捷指現有更好的條件追求輕資產及以授權為重心的業務模式，從而以可持續的方式將思捷環球全球品牌的變現能力最大化。

思捷今日收報0.122元，跌0.002元或1.6%

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