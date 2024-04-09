任命｜屈臣氏委任倪文玲為行政總裁 黎啟明：現是交棒合適時機

屈臣氏集團(集團)宣布，任命倪文玲為該集團行政總裁，將於5月1日生效。現任首席營運總監及屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁。
長江和記實業(001)聯席董事總經理兼屈臣氏集團董事總經理黎啟明指，在領導公司度過非常充實的17年後，認為現在是交棒合適時機。倪文玲是屈臣氏集團重要舵手，過去十年，她成功帶領集團推動數碼轉型、實踐 O+O(線下及線上)商業模式、及建立以顧客為中心的企業文化。
她同時在長和及屈臣氏集團工作24年，職務範疇廣泛，從最初企業傳訊到國際採購、科技發展、銷售營運、市場營銷、大數據和可持續發展等，發揮重要作用，展示其強大適應能力、敏銳戰略洞察力和有效推動企業增長能力，而她已經充分準備好擔任這個新崗位。
將任屈臣氏集團主席
黎啟明說，作為新任屈臣氏集團行政總裁，倪文玲將負責制訂集團願景及發展策略，帶領團隊成為以顧客為中心的零售企業，持續拓展全球零售業務版圖。而他將擔任屈臣氏集團主席。
倪文玲於2000年加入長和(前身為和記黃埔)，最初在旗下和記港口工作，然後任職總部企業事務部，於2001年轉至屈臣氏集團，其後於2013年被委任為首席營運總監，至2019年開始兼任屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁。加入長和前，則在市場策劃顧問公司擔任客戶總監，及曾在香港康體發展局負責體育政策制定及推廣的工作。