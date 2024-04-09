任命｜屈臣氏委任倪文玲為行政總裁 黎啟明：現是交棒合適時機

屈臣氏集團(集團)宣布，任命倪文玲為該集團行政總裁，將於5月1日生效。現任首席營運總監及屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁。

長江和記實業(001)聯席董事總經理兼屈臣氏集團董事總經理黎啟明指，在領導公司度過非常充實的17年後，認為現在是交棒合適時機。倪文玲是屈臣氏集團重要舵手，過去十年，她成功帶領集團推動數碼轉型、實踐 O+O(線下及線上)商業模式、及建立以顧客為中心的企業文化。

她同時在長和及屈臣氏集團工作24年，職務範疇廣泛，從最初企業傳訊到國際採購、科技發展、銷售營運、市場營銷、大數據和可持續發展等，發揮重要作用，展示其強大適應能力、敏銳戰略洞察力和有效推動企業增長能力，而她已經充分準備好擔任這個新崗位。