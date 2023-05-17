任命｜PayMe任命Brad Jones為新主管

滙豐旗下電子錢包PayMe宣布，任命Brad Jones為新任PayMe主管，並於本 月29日履新。他將負責引領PayMe未來增長及制定業務藍圖，藉此繼續協助推進數碼化策略和普及金融的進程。

PayMe為香港領先的電子錢包，用戶達300萬，覆蓋全港近55,000家網上及 實體商戶。滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，PayMe於2017 年初推出後，迅速成為香港領先的電子支付應用程式之一，讓用戶間能夠自由即時轉帳，並在眾多商戶包括本地中小企等購物。而Brad在新興支付工具和金融科技行業深具經驗，有信心將繼往開來，續為PayMe發掘增長機會和建立新的合作夥伴關係。Brad Jones說，PayMe是香港電子支付重要一份子，冀與相關團隊攜手承先啟後，並為香港無現金和普及金融的發展作出貢獻。