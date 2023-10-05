熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-05 18:00:49

任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事

分享：
任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事

前金管局總裁任志剛指，在香港金融歷史上，令人難忘的事情剛好每5年都有發生。(資料圖片)

今年是聯繫匯率實施40周年，以及金管局成立30周年。前金管局總裁、行政會議成員任志剛指，在香港金融歷史上，令人難忘的事情剛好每5年都有發生，和大家分享香港過去發生的金融大事。

聯繫匯率制度40周年

聯繫匯率制度於1983成立，至今成立40周年。任志剛指，當年，國家在1997年對香港恢復行使主權的過渡安排，尚待中英雙方展開談判，金融市場信心薄弱，加上港英政府欠缺貨幣管理的機制、能力和工具，港元匯率不斷貶值，在9月下旬在兩個交易日，兌美元貶值15%。及後經過三個星期的研究，港英政府在10月中成立聯繫匯率制度，用貨幣發行局的安排，將港元與美元在7.8的固定水平上掛鈎。

港英政府通過「新會計安排」，於1988年首次建立官方貨幣管理機制，至今亦35周年。

隨著貨幣危機在1983年爆發，是長達4年的銀行危機，有總共7家銀行需要立法接管或找「白武士」解救，分別是恒隆，海外信托，香港工商，嘉華，永安，遠東和康年，及後還在1987年爆發股災和停市風波。5年的救火期，凸顯了金融改革的重要性。首個金融改革的項目，是1988年的「新會計安排」。這是一個極為重要的技術性改革，目的是將貨幣的控制權，從銀行體系清算行(滙豐銀行)的手中，收歸政府，大大提升了官方貨幣管理的能力，確保貨幣穩定。這亦是香港在金融領域上由「救火期」轉為「防火期」的分水嶺。

另外，任志剛指，5年的防火工作中，當然包括機構改革，確保金管局能有足夠資源和人手，應付在敏感的主權過渡期或會出現而不可預測的金融問題。這是在1993年成立金管局主要原因，有幸該局不負所托，成績有目共睹，於茲不贅。

任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事 任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事 任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事 任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事

1998年入市打大鱷

成立金管局後，居安思危的金融改革工作全速推行。在貨幣管理方面，分別強化機制和豐富工具。在保障銀行體系健全方面，實施風險為本的監管理念，率先引入資本充足要求，優化流動資金安排，及建立銀行同業即時支付系統，以減低銀行出現問題時的傳染性風險。一切準備就緒，以健全的金融體系，安穩地迎接主權回歸。有趣的是，主權回歸並未帶來任何金融動盪，但金融危機仍是出現。那是一場金融全球化帶來的亞洲金融風暴，大部分自由兌換的亞洲貨幣都成為攻擊的對象，固定匯率制度紛紛倒下，亞洲貨幣匯率大幅貶值，只有港元匯率得以保持穩定。這一場匯率保衛戰，足足打了13個月。到最後是在19988月下旬，在股票市場入市干預，成功抵抗了炒家在匯市和股市的雙邊操控，令炒家損手離塲。至於人市打大鱷，亦有25周年。

0310.6萬宗負資產  曾設備用方案

香港人民幣離岸市場成立，人民幣國際化開始的20周年(2003)。擊退炒家後，金融改革繼續，香港金融進入發展期。亞洲金融風暴的出現，令本港樓市泡沫爆破，樓價持續下跌5年，樓按負資產宗數持續上升，到2003年中，達10.6萬宗的高位。有幸的是，銀行體系仍然保持健全，改革方案仍可繼續推行，包括成立貼現窗，分階段撤銷銀行公會利率規則，和在2003年提交存款保障計劃條例草案。但不為人知的，是一個備用方案的擱置。隨著負資產情況在2003年第三季開始改善，這個精心策劃用以處理情況如果繼續惡化的備用方案最終給擱置了，情况沒有轉壞，自然開心。同年底，金管局搬進國金二期新辦公室。在那裡安排的第一件富策略性的盛事，便是人民幣離岸業務的開展。時至今日，香港人民幣離岸市場，是全球最活躍的，是人民幣國際化工作上的主力場地。

引入強弱雙方兌換保證

全球金融風暴於2008年發生，至今15周年。金管局不斷強化香港金融穩定和發展的頂層設計，包括在人民幣於20057月匯改前二個月，在聯繫匯率制度引入強弱雙方的兌換保證。這些工作，都有利於應對日趨復雜的國際金融形勢。長期低息環境下尋求高回報的金融創新，在歐美鬆散的監管環境下，在2008年造就了一個波及全球的世紀金融風暴。香港國際金融中心不免受到衝擊。但豐富的備用方案和果斷的政策，令香港能夠安然渡過。聯繫匯率穩如磐石。隨著五項臨時的流動資金支持措施，備用銀行資本安排，和為所有存款提供擔保的措施推出，鞏固了銀行體系的信心。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受