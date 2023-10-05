任志剛講解聯匯成立因由 金管局30周年難忘事

前金管局總裁任志剛指，在香港金融歷史上，令人難忘的事情剛好每5年都有發生。(資料圖片)

今年是聯繫匯率實施40周年，以及金管局成立30周年。前金管局總裁、行政會議成員任志剛指，在香港金融歷史上，令人難忘的事情剛好每5年都有發生，和大家分享香港過去發生的金融大事。

聯繫匯率制度 40 周年

聯繫匯率制度於1983成立，至今成立40周年。任志剛指，當年，國家在1997年對香港恢復行使主權的過渡安排，尚待中英雙方展開談判，金融市場信心薄弱，加上港英政府欠缺貨幣管理的機制、能力和工具，港元匯率不斷貶值，在9月下旬在兩個交易日，兌美元貶值15%。及後經過三個星期的研究，港英政府在10月中成立聯繫匯率制度，用貨幣發行局的安排，將港元與美元在7.8的固定水平上掛鈎。

港英政府通過「新會計安排」，於1988年首次建立官方貨幣管理機制，至今亦35周年。

隨著貨幣危機在1983年爆發，是長達4年的銀行危機，有總共7家銀行需要立法接管或找「白武士」解救，分別是恒隆，海外信托，香港工商，嘉華，永安，遠東和康年，及後還在1987年爆發股災和停市風波。5年的救火期，凸顯了金融改革的重要性。首個金融改革的項目，是1988年的「新會計安排」。這是一個極為重要的技術性改革，目的是將貨幣的控制權，從銀行體系清算行(滙豐銀行)的手中，收歸政府，大大提升了官方貨幣管理的能力，確保貨幣穩定。這亦是香港在金融領域上由「救火期」轉為「防火期」的分水嶺。

另外，任志剛指，5年的防火工作中，當然包括機構改革，確保金管局能有足夠資源和人手，應付在敏感的主權過渡期或會出現而不可預測的金融問題。這是在1993年成立金管局主要原因，有幸該局不負所托，成績有目共睹，於茲不贅。