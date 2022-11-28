任志剛：最壞情況尚未出現 人民幣國際化保障自己

在地緣政局緊張、通脹惡化及央行加息困擾全球經濟下，任志剛認為最壞情況尚未出現。（資料圖片）

行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，中美作為世界兩大經濟體，兩國不可能完全脫鈎，加快人民幣國際化會減低對美元的依賴。對於地緣政局緊張、通脹惡化及央行加息困擾全球經濟，他認為最壞情況尚未出現，加密貨幣平台破產事件亦會帶來暗湧。

任志剛接受《有線電視》節目訪問時提到，中國和美國不可以完全脫鈎，人民幣加快國際化並非要取代美元，而是希望多一個選擇，例如與第三個國家在經濟上的往來，有支付需要的時候可使用人民幣交易，毋須依靠美元。他強調這並非與美國「打過」，而是保障自己，如果被人「砌得好辛苦」的時候，自己可以繼續國際的金融活動。

人民幣加快國際化並非要取代美元

人民幣國際化在港起步已經超過20年，過往一向集中在貿易結算和銀行業務上。任志剛認為現在是時候行前一步，吸引更多投資者以人民幣買股票。他說，就現有恒指成份股中很大部分屬於中資股，若海外投資者想對中國資產進行投資，他們完全能夠來香港購買中資股，尤其是「如果需要承擔貨幣風險，他或許願意選擇人民幣而不是港元。」

對於地緣政局緊張、通脹惡化及央行加息困擾全球經濟，任志剛擔心最壞情況仍未出現，加密貨幣平台破產亦帶來很大暗湧。他認為現階段很難評估加密貨幣、虛擬資產涉足美國銀行體系的深度及具體情況。若這些資產價值突然煙消雲散，後續影響將難以預測。