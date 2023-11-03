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財經
2023-11-03 17:15:00

企業動態丨螞蟻集團加入「數碼港科技網絡」 提供總值200萬港元「金融科技周特別優惠」

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(左起)螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真、螞蟻集團資深副總裁陳磊明、數碼港主席陳細明及數碼港行政總裁任景信一同宣布合作。

(左起)螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真、螞蟻集團資深副總裁陳磊明、數碼港主席陳細明及數碼港行政總裁任景信一同宣布合作。

螞蟻集團在香港金融科技周上宣布，將通過螞蟻數字科技OceanBase，向數碼港社群成員提供「金融科技周特別優惠」及「雲資料庫支持計劃」。螞蟻集團於早前10月加入數碼港的「數碼港科技網絡」，該平台連結20多間科技服務龍頭企業成為技術夥伴，為數碼港初創提供技術培訓及專屬支援。

螞蟻數字科技是螞蟻集團的科技商業化領域，聚焦區塊鏈、隱私計算、物聯網、安全科技、雲原生等前沿科技，為不同行業提供領先的數碼技術解決方案。至於OceanBase創於2010年，是螞蟻集團自主研發的原生分布式資料庫，該資料庫連續10年穩定支撐淘寶雙11，相信能為企業核心系統提供穩定可靠的服務。

加入「數碼港科技網絡」後，雙方將向數碼港社群成員提供「金融科技周特別優惠」及「雲資料庫支持計劃」。其中，螞蟻數字科技將提供價值約200萬港元的「金融科技周特別優惠」，覆蓋多種Web3產品及服務。

與此同時，OceanBase也聯合阿里雲推出「雲資料庫支持計劃」，即日起至明年3月，為數碼港社群成員提供專用的沙盒環境，讓他們在阿里雲上體驗OceanBase分布式資料庫的產品特性。而活動期間，首10間訂閱的企業，還可得到價值約5,000港元的一個月免費試用期，以及免費技術支援和諮詢服務。

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