企業動態｜世茂78億票據今到期 未能如期還債

世茂集團(813)公布，於新加坡交易所發行的10億美元(約78億港元)，年息4.75厘優先票據已於今日(7月3日)到期，本金連利息總計到期應付逾10.2億美元，但尚未支付有關款項。

世茂指，就尚未支付的其他境外債務的本金款項，一直在與相關債權人持續討論，以期達致友好的解決方案。若無法就有關債務達成一致解決方案，相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款，或採取執行措施。至今暫未收到債權人任何加速還款通知，且收到銀團大多數貸款行出具的書面支持函。另外，該股又指，已聘請鐘港資本作為財務顧問及盛德律師事務所作為法律顧問，與董事會及管理層一同評估該股資本結構及流動性狀況以探討可行的解決方案，從而緩解目前的流動性問題，並在可行情況下儘快達成有利所有利益相關方的最佳方案。

首 5 個月銷售削 72%

另外，該股稱，自去年下半年以來，內地房地產行業環境發生較大變化，加上新冠肺炎疫情影響，其合約銷售額明顯下降，預期內地房地產行業穩定下來之前該趨勢將會持續。今年首5個月合約銷售額為342.6億元人民幣，按年減72%，並已採取多項措施以減輕不利市況的影響並提升流動性，其中包括就現有融資商討展期及豁免、盡量減少對項目施工及營運的干擾、加快銷售及回款，以及出售若干資產。