企業動態｜中信証券財富管理尖沙咀開分行 冀吸高資產淨值客

中信証券財富管理(香港)第五間分行今日於尖沙咀分行正式開幕，董事總經理、零售及高資產值客戶證券業務主管劉家業指，爲積極開拓高資產淨值客戶，及正積極擴大財富管理團隊及投資顧問團隊，專注於協助高資產淨值客戶規劃金融産品配置。在産品及投資方案管理方面，面對客戶日益增長的財富管理和資産配置需求，持續爲客戶引進多元化金融和保險産品及服務，不斷豐富産品類型。
另外，他續指，中信証券財富管理未來將繼續結合境外的中信里昂及境內的中信証券(6030)的支持，搭配專業的投資服務團隊，再以金融科技賦能，力爭成爲投資者信賴的全球化的投資服務平台；同時繼續加强與集團的協同工作，加深渠道和區域客戶深耕。
冀帶來高質素財富管理服務及嶄新客戶體驗
至於尖沙咀分行以高端化的概念設計及裝修，連同地面上下兩層，環境寬敞舒適，冀為客戶帶來高質素的財富管理服務及嶄新的客戶體驗。尖沙咀分行位於九龍最繁盛商業和購物區之一的尖沙咀栢麗大道，將藉此交通便利新據點加強對區內外客戶的服務，並進一步吸納及開拓高資產淨值客戶，充分利用「境內外協同效應」的獨特優勢，為投資者度身打造多元化、多市場的資産配置解决方案，產品包括證券和期貨交易、保證金融資、債券、基金及投資顧問服務等。