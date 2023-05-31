企業動態｜中信証券財富管理尖沙咀開分行 冀吸高資產淨值客

中信証券財富管理(香港)第五間分行今日於尖沙咀分行正式開幕，董事總經理、零售及高資產值客戶證券業務主管劉家業指，爲積極開拓高資產淨值客戶，及正積極擴大財富管理團隊及投資顧問團隊，專注於協助高資產淨值客戶規劃金融産品配置。在産品及投資方案管理方面，面對客戶日益增長的財富管理和資産配置需求，持續爲客戶引進多元化金融和保險産品及服務，不斷豐富産品類型。

中信証券財富管理(香港)董事總經理、零售及高資產值客戶證券業務主管劉家業指，未來將繼續結合境外的中信里昂及境內的中信証券的支持，成為全球化的投資服務平台。

冀帶來高質素財富管理服務及嶄新客戶體驗

至於尖沙咀分行以高端化的概念設計及裝修，連同地面上下兩層，環境寬敞舒適，冀為客戶帶來高質素的財富管理服務及嶄新的客戶體驗。尖沙咀分行位於九龍最繁盛商業和購物區之一的尖沙咀栢麗大道，將藉此交通便利新據點加強對區內外客戶的服務，並進一步吸納及開拓高資產淨值客戶，充分利用「境內外協同效應」的獨特優勢，為投資者度身打造多元化、多市場的資産配置解决方案，產品包括證券和期貨交易、保證金融資、債券、基金及投資顧問服務等。

