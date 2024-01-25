企業動態｜中海油冀今年淨產量最多7.2億桶油當量

中海油(883)指，今年其淨產量目標為7億至7.2億桶油當量，其中內地佔約69%、海外約佔31%，而2025年及2026年，淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。至於去年淨產量預計達到約6.75億桶油當量，意味今年增長3.7%至6.7%。

資本支出預算逾 1250 億人幣

另外，該股指今年資本支出預算約1,250億至1,350億元人民幣，助推增儲上產再上新台階。其中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額約16%、63%和19%。去年持續推進工程標準化，加快產能建設，加速項目審批，資本支出預計約1,280億元人民幣。