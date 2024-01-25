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財經
2024-01-25 17:41:47

企業動態｜中海油冀今年淨產量最多7.2億桶油當量

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企業動態｜中海油冀今年淨產量最多7.2億桶油當量

中海油今年淨產量目標為7億至7.2億桶油當量，其中內地佔約69%、海外約佔31%。(資料圖片)

中海油(883)指，今年其淨產量目標為7億至7.2億桶油當量，其中內地佔約69%、海外約佔31%，而2025年及2026年，淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。至於去年淨產量預計達到約6.75億桶油當量，意味今年增長3.7%6.7%

資本支出預算逾1250億人幣

另外，該股指今年資本支出預算約1,250億至1,350億元人民幣，助推增儲上產再上新台階。其中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額約16%63%19%。去年持續推進工程標準化，加快產能建設，加速項目審批，資本支出預計約1,280億元人民幣。

預計將有多個重要新項目投產，包括內地的綏中36-1/旅大5-2油田二 次調整開發項目、渤中19-2油田開發項目、深海一號二期天然氣開發項目、惠州26-6油田開發項目和神府深層煤層氣勘探開發示範項目，以及海外的巴西Mero3項目。

派息率不少於40%

為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准前提下，2022年至2024年，全年股息支付率預計將不低於40%；無論經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低於每股0.7 未來將紮實推進增儲上產、科技創新和綠色發展三大工程，實施提質增效升級行動，不斷提升價值創造能力，為股東帶來更大回報。

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該股今日收市報14.4元，升4.8%0.66元，成交約26.9億元。

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