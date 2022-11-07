企業動態｜中移動香港MyLink用戶破500萬 開拓元宇宙

中國移動香港(CMHK)指，旗下MyLink用戶已突破500萬，而5G網絡客戶規模亦已突破200萬，同時宣布開啟MyLink元宇宙數字空間，匯聚合作夥伴共築商業生態，將元宇宙權益與線下權益聯動，以科技「築動」生活，為MyLink的用戶提供更智能化的生活入口。

將發展 NFT 自由市集

MyLink率先開發元宇宙數字空間及發展NFT自由市集，支持無論是針對個人客戶(B2C)及商業客戶(B2B)、甚至是用戶共創(C2C)的市場，將透過創建「去中心化」的虛擬資產及數字社會，全力配合政府發展及應用創新金融科技，在虛擬資產價值鏈上促進香港經濟社會可持續發展，加速推動邁向數字經濟，同時期望能與各行各業合作夥伴優勢互補、趁勢而上，共繪創科發展新藍圖，共築數字經濟新生態，成為全球虛擬資產中心。

MyLink預計至2023年底，NFT自由市集將可發展至「虛擬資產」的新時代。在C2C層面，用戶將能夠生產及發布個人數字資產等物品，並決定NFT交易的規則。在B2C層面，官方或機構可以發布明星產品及MyLink數位資產(My Meta ID、虛擬服裝、養成植物)等物品及規則，進行NFT交易。MyLink用戶將可以憑藉自己獨一無二的元宇宙身份證，實現「一號一宇宙」，不僅能通過自由捏臉、換裝定義個性化形象，還能在不同身份主題下拓展更精彩的數字生命。

中國移動香港董事長李鋒指，通過MyLink構建「去中心化」的虛擬資產和數字社會，讓每個用戶都有機會進入元宇宙，讓每個用戶擁有自己專屬的數字空間及將數據成為自己數字資產，助力香港打造全球虛擬資產中心，在虛擬資產價值鏈上促進香港經濟社會可持續發展。