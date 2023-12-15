企業動態｜中移動MyLink發布NFT市集「LinkNFT」，構建Web3.0社區。

中國移動香港（CMHK）宣布，旗下手機應用程式MyLink突破700萬用戶規模之際，亦推出NFT自由市集-LinkNFT，為全港首個推出NFT市集的電訊商。公司指，LinkNFT可讓市民輕鬆體驗Web3.0下一代互聯網，助力香港構建新型數字經濟社會，加速邁入Web3.0新時代。

中移動香港指，LinkNFT為企業提供數字資產NFT鑄造服務，並透過SocialFi、DeFi、GameFi等場景實現數字資產的產生、交易、流通。LinkNFT目前接入了中移鏈（CMChain），並通過中移鏈Web3.0 Center跨鏈服務協定、跨鏈適配器和跨鏈智能合約三合一的跨鏈標準原語相容接入Web3.0協會鏈。市民透過MyLink專屬數字錢包「LinKey」，可查閱個人鏈上數字資產，包括Opensea等以太坊數字資產。

MyLink元宇宙數字空間全面升级3D沉浸式體驗，為每個香港市民建立專屬的數字屋企，並能進入香港虚擬城市，線上逛街、遊覽參觀Shopping Mall、展覽館、活動館等各類場館，為Web3.0應用構建了全新的數字社區。

中國移動香港MyLink執行總監譚卉表示 ，Web3.0的應用正在經Dapp進入由虛向實的發展期，目前MyLink正在積極拓展Web3.0的應用生態落地，為全港市民創建統一數字身份，幫助個人數據價值確權，並通過各種去中心化應用場景，幫助全港企業將各類資產上鏈，實現企業數據價值流通，構建現實價值權益，與各界攜手創建Web3.0合作生態，實現香港Web3.0的數字生活。