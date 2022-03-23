企業動態｜中興復牌曾飆六成 獲美撤銷5年緩刑期

中興通訊(763)今早短暫停牌後，並於中午1時復牌，並指於本月22日(美國時間)，收到美國德克薩斯北區聯邦地區法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將於原定的今年3月22日(美國時間)屆滿)且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於昨日結束。

該股今日一度報24.9元，飆六成，現升幅收窄，報19.48元，揚25.2%或3.92元，成交約10.2億元。

該股又指，致力於打造全球一流合規企業，堅持將合規視為戰略發展基石和經營底線，遵守業務所在國適用法律法規，全面開展合規體系建設。對合規管理體系有效運作以及持續完善充滿信心，將一如既往履行對全球客戶、員工、股東及合作夥伴的責任，並積極推動全球ICT產業創新和可持續發展。

資料顯示，中興因違法向伊朗和朝鮮輸送美國技術，2017年認罪後而接受緩刑，並於本月22日正是緩刑期最後一天。

此前中興被控違反緩刑規定，據去年3月起訴書，中興一名前研究主管余建軍和喬治亞理工學院的一名教授涉嫌共謀，至少從2014年到2018年，以喬治亞理工學院的J-1簽證，將內地公民帶到美國，在該集團進行研究。該案正在佐治亞州亞特蘭大市審理，雖然中興在簽證案中沒有受到指控，但德州法院上周就欺詐指控舉行聽證會，因該指控可能違反其緩刑規定。在昨日的裁決中，法官認為中興對前員工余建軍的行為負有法律責任。但決定不對中興採取任何進一步行動。該集團的緩刑期及罰款已達到最高限制，作為2017年認罪一部分，中興已向美國支付8.92億美元。