企業動態｜中銀香港：企業客戶電子利是派發總額按年增兩倍

中銀香港表示，其企業客戶在新春期間透過網上銀行派發的電子「e-利是」總金額，較去年顯著增加， 並吸引來自不同行業的中小企使用。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒表示，中銀香港今年連續第2年推出企業電子『e-利是』服務，所派發的電子利是總金額按年增長兩倍，當中超過兩成客戶選擇派發港幣 500 元的電子利是，單一最大額的開工利是高達港幣 28,888 元。

她引述曾使用電子『e-利是』的客戶認為，該服務讓其在預設日期派發利是予員工及生意夥伴， 並可自訂好意頭的金額，相比以現金或支票派發利是，既方便又環保。

她又指電子『e-利是』除繼續受到資訊科技公司歡迎外，今年更吸引來自醫療、美容、餐飲、零 售、教育、媒體、建築、物流、設計和會計等不同行業的企業客戶使用，反映中小企愈來愈重視利用科技提升營運效率。

耿詠恒介紹，為推動中小企加速數碼轉型，中銀香港去年推出商業理財「遙距開戶服務」，合資格企業客戶可經手機銀行申請及進行認證，最快可在3個工作天完成開戶，無須親身前往分行遞交申請和核實身份。

由即日起至 2023 年 6 月 30 日，企業客戶透過手機或網上銀行申請中銀香港「商業理財賬戶」，可享開立賬戶費用 9 折優惠，成功申請更可享高達港幣 10,800 元迎新禮遇，包括發薪、電匯手續費、外幣兌換、商戶收款、保險等。

同時中銀香港通過提供多項數碼金融服務，包括 iGTB NET 及iGTB MOBILE 一站式企業電子銀行服務、線上貸款申請、BoC Bill 電子收款方案、ERP 雲服務—雲會計，以及「中銀商聚」流動應用程式等，全方位支援企業數碼轉型。