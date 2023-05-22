企業動態｜京東618明晚開啟預售 參與商數量創新高

京東集團(9618)宣布，今年「京東618」將於明日晚上8點開啟預售，本月31日晚上8點全面開啟，今日則以「多快好省與沸騰煙火氣」為主題，公布京東618啟動序幕。

據內地媒體報道，今年亦為京東創業20周年，故京東618今年圍繞的產品、價格、服務將全方位加碼。不僅線上品牌商家參與數量達歷史最高，線下實體門店參與數量也創新高。還有超過200項針對消費者痛點的全鏈路服務，以及約80項行業首創、行業獨有服務，持續為消費者的購物體驗保駕護航。

百億補貼的商品數量 10 倍擴充 推補貼券

另外，今年京東618在補貼力度亦遠過以往，全場商品價格直降基礎上，用戶還有機會每天領取三張「滿200減20」補貼券，且除特殊商品外全場所有商品均可使用。參與京東百億補貼的商品數量也將較3月份實現10倍擴充，為消費者帶來最簡單、最直接的低價消費體驗。

京東零售CEO辛利軍表示，「懂得讓利，才有朋友」，京東通過不斷地提升供應鏈效率，讓利給消費者和合作夥伴。同時，讓合作夥伴在京東都能實現健康的生意增長，讓生意更加持久。今年京東618，將繼續攜手廣大合作夥伴，為更多消費者提供超預期的購物體驗，「讓多更多、讓快更快、讓好更好、讓省更省」！