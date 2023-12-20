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財經
2023-12-20 15:55:08

企業動態｜保誠及中信增資中信保誠人壽25億人民幣 拓內地壽險市場

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企業動態｜保誠及中信增資中信保誠人壽25億人民幣 拓內地壽險市場

保誠及中信金融控股向其合營企業中信保誠人壽保險增加註冊資本25億元人民幣。

保誠(2378)及中信金融控股各持一半股權的合營企業中信保誠人壽保險指，其股東已批准增加註冊資本25億元人民幣。根據增資條款，兩股東將各自以現金出資12.5億元人民幣。增資完成後，中信保誠人壽註冊資本將由23.6億元人民幣，增至48.6億元人民幣，股東持股比例維持不變，仍為各持一半股權。是次增資尚待相關監管機構批准。

核心及綜合償付能力充足率遠高監管要求

是次增資完成後，以今年9月底中國風險導向償付能力體系(C-ROSS，亦簡稱償二代)償付能力充足率為參考，中信保誠人壽的核心及綜合償付能力充足率預計分別為121%215%，遠高於監管要求。此次增資則凸顯雙方股東一致看好內地壽險業務長遠發展前景，以及對合營公司堅定且持續的承諾。

保誠的增資份額將由其截至今年6月底已公布自由盈餘83億美元提供資金，另預期將進一步動用這筆資金，以把握未來增長機遇。

保誠執行總裁華康堯(Anil Wadhwani)表示，誠如8月策略更新所披露，正透過在結構性增長市場進行定向投資，構建可持續增長平台。而中信保誠人壽是其整體策略及增長中重要一環，將在內地繼續專注實施以客戶為導向的多渠道分銷策略，包括開發不同產品和退休解決方案，提升高質素專業代理團隊，以及擴展銀行保險網絡。相信可為未來持續增長奠定良好基礎，亦期待中信保誠人壽業務發展的巨大潛力。

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