企業動態｜保誠與深圳新風和睦家醫院合作 拓跨境保險業務

新風天域聯合創始人兼董事長梁錦松指，深圳新風和睦家醫院與保誠保險秉承相同服務理念且兩家機構均期望在大灣區醫療保險領域進行更多創新型合作，將高效、快捷與國際接軌的醫療服務普惠客戶。醫療費用直付服務對購買香港保險客戶來說，均能享受無憂理賠體驗，還能在深圳問診香港醫生並進行醫療費用支付，免去了看病就醫「兩地奔波」的煩惱。

保誠(2378)指，與深圳新風和睦家醫院達成策略性的直接合作，為到該醫院求診合資格客戶提供醫療費用直付服務，保誠保險香港行政總裁林智剛指，將逐步擴展大灣區醫療網絡。隨著跨境往來日漸頻繁，相關醫療需求愈見殷切，將積極拓展大灣區醫療網絡服務，提供一站式跨境醫療支援與更多選擇方案。

直接向院方支付已批核之醫療費用

透過是次合作，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用，合資格客戶可在進行治療前向深圳新風和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其申請醫療費用預先批核。保誠已豁免信用卡授權要求，客戶毋須先作信用卡授權預留自付差額。透過涵蓋預約、應診及治療的一站式支援，這些無縫的繳款安排可減輕病人在治療期間所面對的精神及經濟壓力，亦毋須為往後的索償程序操心，並專心接受治療及休養，加快康復進度。