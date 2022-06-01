企業動態｜個人電腦需求勁 惠普季度業績勝期

受惠於個人電腦業務的強勁需求，電腦廠商惠普(hp)公布第二季度業績優於預期，並同時提高全年預測。惠普公布，截至4月底第二季度收入164.9億(美元，下同)，按年升3.9%，經調整每股盈利1.08美元。

惠普首席財務官Marie Myers表示，儘管消費者需求疲軟，但集團商用業務表現強勁，相信勢仍會持續。目前，商用業務在集團佔比約65%。其行政總裁Enrique lorres表示，個人電腦方面，供應鏈的情況有所改善，預計會在第三季末得到改善，但仍影響集團部分產品的發貨能力。

惠普個人系統部門收入增長9.2%至115億美元，當中商務銷售增長18%，而消費者銷售則下跌6%。手提電腦銷量下跌23%。印刷業收入下降7%至50億美元。

未見受制供應鏈情況 戴爾聯想業績佳

在惠普之前，主要電腦商戴爾(Dell Technologies)和聯想集團(992)相繼公布理想業績，戴爾季度業績優於預期，反映企業用電腦和網路硬體產品需求強旺，反映隨着員工重返辦公室，企業陸續更新設備。戴爾盤後股價大漲。戴爾季度收入增長16%至261億元，其中商用電腦銷售額加22%。