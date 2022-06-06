企業動態｜內地審查快完結 滴滴盤前飆五成

滴滴出行已於本月2日向SEC遞交25號表格，正式申請自願退市。(資料圖片)

滴滴出行(DIDI)指，已於本月2日(上周四)向美國證交會(SEC)遞交25號表格，正式申請自願退市，按照標準作業程序，將於提出申請10天後從紐約證券交易所退市。另外，外電引述消息指，內地對滴滴出行等進行的網絡安全審查最快本周可結案，預期可從新接受新用戶註冊。有關消息帶動滴滴美股盤前爆升逾51%，現報2.8美元。

纏繞近一年的網安審查有望晝上句號。外電報道，內地對滴滴出行、滿幫集團及看准的網絡安全審查最快本周可結案，除滴滴外，滿幫盤前亦升逾29%，暫報9.06美元，看准則漲近兩成，報25.85美元。

資料顯示，3家中概股皆於去年6月美國上市，總集資額近70億美元，但上市不久即遇中國網絡安全審查並暫停新用戶註冊，令中概股赴美上市活動陷停頓。外媒報道指，網信辦上周與上述3家中概股管理層會面，當局預計可在短期內結案，並將宣布罰款金額，當中滴滴罰款金額料最高，3家公司均獲國資入股約1%，令政府在其決策有更直接參與。

市值勁削九成 僅餘 90 億美元

滴滴去年6月底以14美元發行價在紐交所上市，上市初期一度高見18.01美元即市高位，市值最高見約874億美元(約6,817億港元)，但上市僅一星期，滴滴應用程式被網信辦批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊，其市值由高位計，大削近九成，至僅餘約90億美元。