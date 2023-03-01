企業動態｜凱基亞洲推財富管理服務 冀資產規模雙倍增長

凱基亞洲宣布，推出凱基亞洲全新「盛富」財富管理服務，專為亞洲區有財富管理需要的客戶而設。

凱基亞洲宣布，推出凱基亞洲全新「盛富」財富管理服務，專為亞洲區有財富管理需要的客戶而設，將度身定制合適的理財方案，助客戶實現人生不同階段的理財目標。

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權指，優先為可投資資產25萬美元(約195萬港元)以上的客戶提供財富管理服務，相關資產規模在短短兩個月內已達15億美元(約117億港元)，預期未來1至2年，資產規模將有雙倍增長。期望在3至5年內成為亞洲客戶首選的財富管理夥伴。

銳意拓展亞洲市場

凱基亞洲行政總裁黃浩泉指，環球經濟邁向復甦，亞太地區內富裕程度不繼上升，亞洲地區高資產淨值人數不斷增加，因此，銳意拓展亞洲市場，投放更多資源以促進財富管理業務增長，並決定推出全新財富管理服務，深信財富管理 業務將成為未來重點業務之一。

「盛富」將提供包括多元化投資理財產品包括證券、債券、基金、結構性產品等制定相應的理財策略及方案；專屬投資組合諮詢方案提供投資組合及風險分析服務，度身定制合適的理財方案；個人化的增值組合融資服務並尊享特惠的融資貸款利率優惠、新股認購利率等專屬優惠，以提升投資組合的潛在回報和購買力；透過龐大的亞洲網絡，提供一站式認證服務配合跨地域投資的理財需要；以及專屬的「財富透視」(Wealth Insights)，以緊貼市場走勢，提供獨家投資資訊及策略。