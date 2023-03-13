企業動態｜友邦財富管理中心今啟用 目標高淨值客戶

友邦香港宣布，「友邦峻宇財富管理中心」今日正式啟用，客戶除可於中心內與財務策劃顧問會面，獲得專業保險保障方案，中心備有財富管理策劃及傳承規劃專責團隊駐守，攜手與前線財務策劃顧問給予客戶即時財富策劃及傳𠄘建議，更夥拍多個國際機構組成顧問團隊，為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、稅務、法律以及保費融資等服務，為業界首個專為高淨值客戶一站式提供多個專業範疇服務的財富管理中心。

夥年輕藝術家合作 從「五感」出發設計

「友邦峻宇財富管理中心」特別注入濃厚的香港特色，邀請本地藝術家從「五感」出發，在視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺方面，精心設計中心內每一個細節，讓走進中心的客戶從不同層面感受本地藝術和健康生活，締造別樹一格的財富管理體驗，同時亦為年輕藝術家提供平台，多角度展示本地藝術力量，並讓客戶認識AIA紮根香港近百年的故事。

將推養生中心 集健康財富醫療於一身

此外，友邦香港即將開設專為高淨值客戶服務的養生中心，以及推出尊貴客戶會籍，為高淨值客戶構建集身心健康、財富、醫療於一身的優質服務生態圈。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯指，高淨值客戶是一個龐大機遇，即使面對新冠疫情，他們不論在人數和財富方面都有穩定增長，同時對保障的需求有增無減。因此，為高淨值客戶群制定的策略，正是針對他們需要一站式的理財及健康建議。該管理中心不單讓客戶在舒適優雅環境下獲得保險服務，更集合多方專業顧問，幫助客戶輕鬆處理財富規劃及資產傳承事務。中心為整個策略的首個出台項目，未來亦快將推出一個嶄新的健康方案，關顧他們在身、心、靈的需要。此一系列服務配以多元化，具競爭力的高淨值產品，引證該集團不會局限於理賠角色，而是超越傳統保險，為客戶度身訂造一站式優質服務生態圈，致力幫助客戶實踐健康長久好生活。