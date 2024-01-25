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財經
2024-01-25 17:02:07

企業動態｜吉野家全面數碼轉型 解決人手短缺及座位利用率問題

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企業動態｜吉野家全面數碼轉型 解決人手短缺及座位利用率問題

吉野家利用人工智慧生成技術推出全電子化點餐體驗及持續發展會員App等。

吉野家持續推動數碼化，利用人工智慧生成技術推出全電子化點餐體驗及持續發展會員App等，客戶除可透過手機進行堂食點餐、外賣自取以及領取不同優惠券外，同時亦以便了解顧客喜好及消費習慣，以及解決餐飲業長久以來面對的人手短缺問題。

AI引入快餐業以提升營運管理，以及深入瞭解顧客群需求以制定更貼近市場策略，帶來更好發展前景。包括透過運用AI分析技術到營運決策上，通過一系列數據分析，包括店內人流趨勢、排隊時間、座位利用率的監察等，從而更針對性地制定營運及營銷方案，又指透過AI技術，可識別人口密度較低座位區域，以洞察座位使用率，從而針對性地優化座位配置，提高座位的使用率。

下半年增幅較上半年增長超過20%

該集團指，即使在新冠疫情期間，App會員增長數量持續上升，去年下半年增幅較去年上半年增長超過20%；早前更推出「吉賞卡」，不但是其整體最高消費顧客群；從而帶動線上點餐亦升超過10%，有購買「吉賞卡」的會員比未有購買的會員平均銷售高出50%。同時亦反映客戶逐漸習慣透過App進行點餐等數碼化服務，因此吉野家指，將大力推展全面數碼轉型，讓顧客可享無縫數碼用餐體驗及更方便獲取推廣優惠資訊。

除推出手機會員App及全新「吉賞卡」，亦計劃將早前率先在嘉湖分店引入的「吉會線」送餐專線，逐步推展至其他分店，包括剛試業的馬鞍山MOSTown 分店。

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