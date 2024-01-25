企業動態｜吉野家全面數碼轉型 解決人手短缺及座位利用率問題

吉野家持續推動數碼化，利用人工智慧生成技術推出全電子化點餐體驗及持續發展會員App等，客戶除可透過手機進行堂食點餐、外賣自取以及領取不同優惠券外，同時亦以便了解顧客喜好及消費習慣，以及解決餐飲業長久以來面對的人手短缺問題。
將AI引入快餐業以提升營運管理，以及深入瞭解顧客群需求以制定更貼近市場策略，帶來更好發展前景。包括透過運用AI分析技術到營運決策上，通過一系列數據分析，包括店內人流趨勢、排隊時間、座位利用率的監察等，從而更針對性地制定營運及營銷方案，又指透過AI技術，可識別人口密度較低座位區域，以洞察座位使用率，從而針對性地優化座位配置，提高座位的使用率。
下半年增幅較上半年增長超過20%
該集團指，即使在新冠疫情期間，App會員增長數量持續上升，去年下半年增幅較去年上半年增長超過20%；早前更推出「吉賞卡」，不但是其整體最高消費顧客群；從而帶動線上點餐亦升超過10%，有購買「吉賞卡」的會員比未有購買的會員平均銷售高出50%。同時亦反映客戶逐漸習慣透過App進行點餐等數碼化服務，因此吉野家指，將大力推展全面數碼轉型，讓顧客可享無縫數碼用餐體驗及更方便獲取推廣優惠資訊。
除推出手機會員App及全新「吉賞卡」，亦計劃將早前率先在嘉湖分店引入的「吉會線」送餐專線，逐步推展至其他分店，包括剛試業的馬鞍山MOSTown 分店。