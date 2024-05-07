企業動態｜大新信用卡推母親節消費優惠　購買部分產品低至3折

大新銀行信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼表示，母親節將至，大新信用卡推出母親節獻禮優惠，客戶可盡享購物及餐飲的豐富獎賞，同時揉合電子錢包的便利賺回贈，趁假期與媽媽慶祝或北上消費娛樂，該行將繼續為客戶帶來更多「賞用好用」服務及優惠，讓客戶簽賬享獎賞。

優惠涵蓋各方面

大新銀行指，優惠涵蓋各方面，其中包括即日起至 5 月 12 日，憑卡於黃金海岸酒店網上訂購母親節蛋糕，並於結賬時輸入優惠碼「DS2024」， 可享85折優惠。即日起至5月31日，憑大新信用卡登記及於張毛記門市或網上商店簽賬滿3,000港元或以上，可享高達600港元現金回贈；即日起至6月16日，憑卡於位元堂門市購買精選產品，可享低至39折；即日起至6月30日，於AlipayHK或WeChat Pay HK綁定大新信用卡並成功登記，逢星期五、六、日及公眾假期於本地或北上單一零售或網上簽賬滿100港元，可獲10港元現金回贈，整個推廣期合共可賺取高達100港元等優惠。