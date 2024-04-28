企業動態｜天齊鋰業回應深交所關注函 轉虧受價格下跌及市況低迷拖累

天齊鋰業發通告回應深交所發出的關注函，解釋其今年首季虧損較去年第四季顯著增加的原因等。圖為其網站。

天齊鋰業指，主要受到鋰市場低迷、價格下跌的不利影響，強調今年首季生產經營正常，累計銷售鋰鹽產品約1.67萬噸，環比增加20.49%，按年則升逾1倍。期內實現收入25.85億元人民幣，按季降63.61%；毛利12.51億元人民幣，挫77.2%。期內鋰礦銷量14.34萬噸，環比少26.82%；鋰化合物及衍生品銷量 16,739噸，環比增20.49%。受到市場價格下行影響，鋰化合物銷售均價環比瀉 40.53%；鋰礦銷售均價則挫70.24%；以上因素疊加導致鋰礦毛利額環比下降 84.27%，鋰化合物及衍生品毛利額環比跌48.86%。

天齊鋰業(9696)發通告回應深交所發出的關注函，包括其今年首季虧損較去年第四季顯著增加的原因、旗下聯營公司SQM稅務訴訟，以及SQM與智利國家銅業公司Codelco的諒解備忘錄三大問題。

SQM的投資收益環比大削1143%

至於投資收益環比大幅下降，主要受SQM最新稅務訴訟裁決情況，將重新審視所有稅務爭議金額的會計處理，並預計可能減少其首季淨利潤約11億美元(約85.8億港元)。基於謹慎性原則，將該項SQM稅務爭議裁決影響按照持股比例確認在期內對SQM的投資收益，進而導致首季確認對SQM的投資收益環比大幅下降約1,143%。財務費用環比增加，期內美匯指數大幅波動，令匯兌損失環比大幅增加。

與Codelco之間簽署的保密協議約束

另外，SQM正與Codelco商談關於協議修改事宜，談判仍在進行，談判內容還受其與 Codelco之間簽署的保密協議約束，無法提供關於談判內容以及協議和合營公司其他最終文件的最終條款及條件進一步細節，將持續關注及在必要時履行相應決策程序和信息披露義務，並遵守相關法律法規的規定。