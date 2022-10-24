企業動態｜太地夥中免三亞建零售地標

太古地產(1972)指，與中國中免(1880)全資子公司中免投資發展成立合資公司在海南省三亞市合作發展一個零售地標項目，雙方各持有50%股權。合資公司在三亞市國有建設用地使用權網上掛牌出讓中，以13.08億元人民幣(約14.3億港元)成功競得海南省三亞市海棠區一塊零售商業用地的開發權，並預期項目將於2024年起分階段落成。

新項目位於三亞海棠灣國家海岸中心地帶，是太地於內地第八個發展項目，並計劃把用地發展為一座以零售為主導高尚度假型商業項目，包括地下停車場及其它配套設施。太地行政總裁彭國邦指，受惠於當地熱帶氣候、豐富自然資源，加上海南自貿港政策的推動，三亞已迅速發展為內地最受歡迎度假休閒城市之一，並指十分看好在這個地段發展高品質零售項目，以滿足和引領該地區高尚零售體驗的機遇。此外，中共二十大報告中提出加快推進海南自由貿易港建設，及著力推進高品質發展，增強消費對經濟發展的基礎性作用。相信在這樣政策支持下，將與中免共同打造一座世界級零售地標項目，進一步鞏固海南作為區內旅遊度假勝地的地位。

中免董事長彭輝則指，與太地合作充滿期待，希望雙方能共同發展一座國際級水準的商業項目，並發揮與三亞國際免稅城一期和二期的協同作用，實現免稅購物及高端精品消費的高品質同步發展，豐富完善度假休閒體驗，帶動整體區域進一步提升，進一步吸引境外消費回流，讓海棠灣成為區內旅遊購物首選目的地。

另外，太古地產零售業務董事韓置指，這是太地首個度假型零售項目，規劃設計將融入三亞的熱帶海岸線和獨特的自然生態景觀，同時從當地蜑家人傳統漁排生活聚居景觀中汲取靈感。以海棠灣綿延22公里的海岸線為背景，致力於打造以高尚零售和文化藝術元素相融合的獨特體驗，將該項目發展為海南首屈一指的文化商業旅遊目的地。