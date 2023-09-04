企業動態｜太地擬斥逾百億競購兩幅上海地皮

太古地產(1972)指，計劃共斥約97.1億元(人民幣，下同)(約105.9億港元)入標，向國企上海陸家嘴收購兩幅位於上海浦東新區地皮各40%股權。太古地產是這兩宗公開掛牌出讓的唯一合資格競投人。
唯一合資格競投人
東袤公司註冊資本40%的掛牌出讓保留代價為65.9億元，另外耀龍公司註冊資本40%則為31.15億元，兩公司分別持有洋涇及前灘地皮。兩公司餘下60%股權則由陸家嘴開發持有，該公司有優先收購上述40%股權。
太古地產行政總裁彭國邦指，很高興有機會競投這兩塊極具發展潛力地皮。在集團1,000億元投資計劃下，正銳意拓展內地業務投資，希望發展更多項目。參與這兩個投資機會正體現了其積極擴展業務的發展策略，彰顯了集團對投資內地的長期承諾。他續指，上海是國際大都市，希望能繼續拓展在上海的投資，憑藉發展及管理綜合商業項目的成功經驗，進一步助力上海的城市更新和建設成為更高水平的國際消費中心城市。
計劃發展零售辦公住宅及文化用途
另外，太地發言人指，洋涇地塊位於浦東新區洋涇區域黃浦江沿岸，該地皮規劃的建築面積約38.9萬方米，包括地下零售建築面積20,000方米。如太古地產成功收購該地塊的股份，將與該地皮另一個持有人陸家嘴開發，共同將該地塊發展作零售、辦公、住宅、及文化用途。至於前灘21號地皮，則位於浦東新區前灘國際商務區，規劃的地上地下總建築面積約60.2萬方米，將與陸家嘴開發一起將該地塊發展作零售、辦公及住宅用途。