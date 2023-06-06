企業動態｜富衛首季新業務價值升35% 亞洲存在巨大保障缺口

富衛集團指，今年第一季度繼續實現強勁有機增長，新業務價值達到2.47億美元(約19.3億港元)，按年增長35%。新業務價值增長反映隨著香港與內地恢復通關後帶來經濟復甦。此外，泰國銀行保險合作夥伴關係亦續帶來高利潤的業務。集團在新興市場專注提供保障和高利潤的產品，因此錄得強勁新業務增長和價值。 富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風指，今年正值成立10周年，穩健業績肯定數碼化業務模式作用。持續業務增長亦反映凡事以客為先方針。亞洲存在巨大保障缺口，對數碼服務需求加速增長，中產階級亦不斷擴大，冀在亞洲仍在不斷發展的保險業中會繼續保持優勢。

內地訪港旅客購買產品大增

另外，大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅指，富衛香港今年首季新業務保單數目排名第四，數目按年增加51%。即使在2020至2022年新冠疫情高峰期間，仍能保持業績增長，其中累計躉繳保費收入排名第三。他又指，隨著中港經濟活動恢復，對今年保險業增長勢頭感到更樂觀，並已做好準備，作出一系列優化，隨時為本地及訪港如內地來港客戶提供針對性的優質健康保障及財策服務，以把握客戶就保險需求帶來的機遇。今年首季內地訪港旅客購買其產品較去年期大幅增長，相關年度化保費按年增長強勁，增幅是行業平均的兩倍。

另外，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國則指，本港市場充滿發展機遇，隨內地旅遊重新開放，有助帶動新客戶數量增加。將繼續提升產品和數碼化服務，目標深化客戶品牌忠誠度，提升價值。