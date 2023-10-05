企業動態｜富途香港用戶突破成年人口四成 未來續拓展新市場

富途證券國際(香港)在港成立11周年，為慶祝周年紀念，將於10月連環推出價值逾百萬元勁賞，包括「11周年搶禮物」活動，送出雙人來回機票等限量禮物，目的地更日日不同。此外，於本月11日至11月5日期間，牛友讚好牛牛功能並完成小遊戲，即有機會瓜分20萬美元奬勵。

富途香港用戶數目已突破本地成年人口四成，成本港首選零售券商，即日起至本月底完成開戶指定條件即可參搶禮物活動。在本月19日至11月1日期間，只要回答每日相應功能問題，最快答對問題即可搶包括雙人來回機票、等值2,000元蘋果禮品卡、現值約2,000元TSLA股票、800元超市禮券，以及300 元股票現金券奬賞，活動為未能搶到禮物的參與者設保底100元股票現金券參與獎，人人開心，無一落空。