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財經
2023-10-05 21:49:52

企業動態｜富途香港用戶突破成年人口四成 未來續拓展新市場

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企業動態｜富途香港用戶突破成年人口四成 未來續拓展新市場

富途香港用戶數目已突破本地成年人口四成，成本港首選零售券商。(資料圖片)

富途證券國際(香港)在港成立11周年，為慶祝周年紀念，將於10月連環推出價值逾百萬元勁賞，包括「11周年搶禮物」活動，送出雙人來回機票等限量禮物，目的地更日日不同。此外，於本月11日至115日期間，牛友讚好牛牛功能並完成小遊戲，即有機會瓜分20萬美元奬勵。

富途香港用戶數目已突破本地成年人口四成，成本港首選零售券商，即日起至本月底完成開戶指定條件即可參搶禮物活動。在本月19日至111日期間，只要回答每日相應功能問題，最快答對問題即可搶包括雙人來回機票、等值2,000元蘋果禮品卡、現值約2,000TSLA股票、800元超市禮券，以及300 元股票現金券奬賞，活動為未能搶到禮物的參與者設保底100元股票現金券參與獎，人人開心，無一落空。

企業動態｜富途香港用戶突破成年人口四成 未來續拓展新市場

富途在港成立11周年，為慶祝周年紀念，將於10月連環推出價值逾百萬元勁賞，包括送出雙人來回機票等。

過去一個月進運日本市場

富途證券創辦人李華表示，作為本港領先科技券商，在港成立11年來從未停步，為投資者提供更全面功能及優質服務，現時更從香港走向國際，剛過去一個月在第6個新市場日本落地。富途今年推出多個獎賞活動，並首度送出機票，寓意與投資者同遊，探索新市場更多可能性。將續不斷革新，全面提升用戶體驗。

機票目的地高達11個，包括日本、澳洲、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大，等。新客戶最高可獲價值逾24,000元奬賞等。

 

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