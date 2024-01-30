企業動態｜富通保險成立策略合作夥伴聯盟 展開多元業務跨領域合作

新創建(659)旗下富通保險宣布成立策略合作夥伴聯盟，強強聯手展開多元業務跨領域合作，全方位為客戶及其家人提供人生規劃方案及優質生活體驗，進一步為客戶創造超越保險的價值，成就豐盛人生。策略合作夥伴聯盟涵蓋不同專業範疇，包括健康、教育、體育、藝術、多元智能、旅遊、及娛樂。 續拓更多業務聯盟 捕捉大灣區多元商機 富通保險行政總裁葉文傑指，自去年11月變更間接控股公司事宜圓滿完成以來，積極策動與周大福企業集團強大生態圈不同業務單位聯乘，同時與其他秉持共同理念的商業夥伴尋求合作機會，為客戶及其家人創造超越傳統保險的價值。未來將繼續開拓更多業務聯盟，捕捉大灣區的多元商機之餘，滿足客戶不同人生階段的種種需要。

其中包括富通保險聯乘周大福企業集團旗下大灣區醫療集團及港怡醫院締結成價值醫療戰略合作夥伴，分別為內地及香港指定客戶提供多元高端醫療健康保障服務；另聯乘一站式旅遊服務平台Trip.com為客戶提供機票、酒店、高鐵車票、旅遊景點及活動門票等尊屬訂購優惠，滿足其外遊及消閑活動需求。 另外，富通保險聯乘位於香港國際機場航天城11 SKIES的KidZania Hong Kong，進駐大中華區首間KidZania兒童職業體驗樂園，並冠名贊助位於樂園内的綜合體育館，作為公司四大生活範疇之一EDUtainment童學童玩的年度旗艦項目等。