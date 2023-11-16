企業動態｜小米純電動車曝光 股價反高潮

小米獲批的首款車型為純電轎車，型號為SU7和SU7 Max，車長4.997米。(網上圖片)

不過，小米今日重挫，最低見15.54元，瀉7.5%，現報15.8元，跌近6%或1元，成交約33.1億元。工信部昨日發布最新產品公告，已帶動小米股價昨升近6%，收報16.8元，惟今日顯著回吐，但以現價計，本月暫累升近13%，該股下周一公布第三季度業績。

預期售價逾30萬元人民幣

知名分析師郭明錤早前對傳媒指，小米汽車首款車型關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於30萬元人民幣。若售價愈接近25萬元人民幣甚至低於，則出貨量應該有上修空間。另外，內地則有市場人士估計，最終售價或在30萬元人民幣以上，高配版估計需要約40萬元人民幣。

另外，小米今日舉行「2023小米IoT生態夥伴大會」，包括發布人車家全生態的全新技術品牌「小米澎湃智聯」，已與超過9,000個夥伴合作；而小米總裁盧偉冰指，小米澎湃OS為未來百億連接做好了互聯的公有底座，將攜手合作夥伴構建全球最大的人車家生態圈。