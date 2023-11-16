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財經
2023-11-16 15:03:10

企業動態｜小米純電動車曝光 股價反高潮

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企業動態｜小米純電動車爆光 股價反高潮

小米獲批的首款車型為純電轎車，型號為SU7和SU7 Max，車長4.997米。(網上圖片)

小米集團(1810)首款純電動車光。據中國工信部昨日發表第377批「道路機動車輛生產企業及產品公告」新產品名單中包括小米牌純電動轎車型號，據內地傳媒指，小米汽車已實現小批量試生產，新車最快於明年2月上市。

不過，小米今日重挫，最低見15.54元，瀉7.5%，現報15.8元，跌近6%或1元，成交約33.1億元。工信部昨日發布最新產品公告，已帶動小米股價昨升近6%，收報16.8元，惟今日顯著回吐，但以現價計，本月暫累升近13%，該股下周一公布第三季度業績。

車型SU7和SU7 Max  預期年產15萬輛

據內媒報道，小米汽車工廠分兩期建設，其中一期佔地面積約72萬方米，年產能為15萬輛，今年6月竣工；第二期計劃於明年動工，2025年完工。其中小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收。至於獲批的首款車型為純電轎車，型號為SU7和SU7 Max，車長4.997米，電池分別為三元鋰離子電池(寧德時代)和磷酸鐵鋰電池(比亞迪(1211))。

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預期售價逾30萬元人民幣

知名分析師郭明錤早前對傳媒指，小米汽車首款車型關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於30萬元人民幣。若售價愈接近25萬元人民幣甚至低於，則出貨量應該有上修空間。另外，內地則有市場人士估計，最終售價或在30萬元人民幣以上，高配版估計需要約40萬元人民幣。

另外，小米今日舉行「2023小米IoT生態夥伴大會」，包括發布人車家全生態的全新技術品牌「小米澎湃智聯」，已與超過9,000個夥伴合作；而小米總裁盧偉冰指，小米澎湃OS為未來百億連接做好了互聯的公有底座，將攜手合作夥伴構建全球最大的人車家生態圈。

成為全球最大消費級IoT平台

盧偉冰又指，小米已成為全球最大消費級IoT平台，連接設備數已達6.55億台，如小米電視內地及印度第一；小米智能音箱全渠道份額已超過40%等。日前發布的旗艦手機，小米14系列開售4個小時打破四大電商平台國產手機首銷紀錄，創造最快百萬台銷量新紀錄。他對傳媒指，未來5年預期投入超1000億元研發費用，覆蓋芯片、機器人、OS及AI等四大領域技術賽道。

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