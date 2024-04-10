企業動態｜小鵬夥森那美進軍香港 率先推焦點車款

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地(左)及森那美香港及澳門董事總經理黃國斌出席簽約儀式。

小鵬現報32元，升7.2%或2.15元，成交約6.5億元。

香港是亞洲經濟中心和全球時尚生活方式的引領者，對小鵬汽車而言，香港更是走向全球化重要橋樑和視窗，進入香港市場具備小鵬全球化範本重要戰略意義。此次進軍香港，小鵬汽車與森那美汽車將攜手展開一系列策略部署，共同塑造在香港市場定位。

香港是走向全球化重要橋樑和視窗

香港是走向全球化重要橋樑和視窗

香港是走向全球化重要橋樑和視窗

香港是走向全球化重要橋樑和視窗

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地出席簽約儀式時表示，這是出海戰略一大里程碑，憑藉品牌先進智能電動車技術和創新出行解決方案，致力為香港車主提供更智能、便捷及環保駕駛體驗。結合森那美在港汽車市場多年銷售經驗，將大大增加在香港市場取得成功的信心。

第三季開設小鵬汽車旗艦店

森那美香港及澳門董事總經理黃國斌則表示，電動車市場近年大受車主歡迎，一直透過引進各個具競爭力的品牌，務求為本地汽車市場及各大用家提供更多優質選擇。另將在第三季開設小鵬汽車旗艦店，引入最新純電SUV型號G6及旗艦純電動七人車X9，為香港用家提供全面的新車銷售及可靠優越的售後服務。

隨著小鵬汽車正式進軍香港，森那美預告小鵬汽車旗下焦點車款將於5月中旬率先與一眾車迷見面，並預計今年第三季度開始交付，讓車迷可以先睹小鵬汽車所帶來的領先電動車科技。