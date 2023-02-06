企業動態｜屈臣氏冀GCC地區店舖規模達百間

屈臣氏去年在沙特阿拉伯首都利雅德開設4家店舖，令海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)地區的店舖數目增至17家，現於沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國及卡塔爾分別擁有5家、10家及兩家分店，今年將於GCC地區開設超過10家新店，預計將來在當地可達100家分店規模。

屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，該集團已擴展至香港以外14個市場營運，早於2020年已看到GCC地區機遇，即使遇上新冠疫情挑戰，仍然把進軍當地市場，於杜拜(阿拉伯聯合酋長國)開設首家店舖，2021年更進駐沙地阿拉伯市場。她說，美容及個人護理產品相當受中東顧客歡迎，作為美容產品專家，為客戶帶來包羅萬有選擇及優越購物體驗。

總市場規模高達 46.4 億美元

沙特阿拉伯市場潛力無限 自2020年與Al-Futtaim達成特許經營協議，屈臣氏於阿拉伯聯合酋長國的杜拜購物中心(Dubai Mall)開設第一家店舖，並於一年後進駐沙地阿拉伯。沙特阿拉伯擁有超過3,600萬人口，不但是GCC地區最大國家，更是發展最快的美容及個人護理產品市場，其去年總市場規模高達46.4億美元，發展潛力龐大。當地市場增長主要是因為年輕顧客增多，近年更積極鼓勵女性加入勞動市場，增加女性勞動人口，並訂下目標，於2030年前增加女性勞動人口的比例。加上隨著社會發展穩定，當地人生活水平不斷提升，令美容及化妝產品的需求大增，成為增長最迅速的產品類別。

為了抓緊市場帶來龐大機遇，屈臣氏為當地顧客帶來超過200個國際品牌，包括美容、化妝、頭髮護理及個人護理產品，其中接近一半更是獨家產品。另外，將發展零售科技，無縫結合線下及線上平台，為顧客帶來O+O的購物體驗，隨時隨地享受購物樂趣。