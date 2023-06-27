企業動態｜屈臣氏夥Amorepacific合作 引入更多K-Beauty產品

屈臣氏集團指，與韓國最大美妝企業愛茉莉太平洋(Amorepacific Group)簽訂協議，進一步加強兩公司合作，為亞洲顧客帶來更多潮流K-Beauty產品，包括面膜、BB霜、精華液及日常護膚產品。
銷售額錄得雙位數增長
屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，過去12個月，屈臣氏K-Beauty產品銷售額錄得雙位數增長。透過在亞洲和歐洲廣泛的O+O(線下及線上)平台，相信是次與Amorepacific集團的合作，能讓顧客體驗更多由韓國文化啟發的優質美妝產品。她續指，隨著顧客愈來愈關注環保，對產品需求不斷提升，將聯同Amorepacific引進更多Clean Beauty可持續產品，務求減低對環境的影響。
另外，Amorepacific總裁李相穆表示，作為兩個行業領袖，通過共同合作，可發揮更大的協同效應，並有效滿足顧客在護膚美容方面的多元化需求。
年均複合增長率將達9.2%
根據最近報告，全球K-Beauty產品市場在2021年營業額達83億美元，並預計在2030年增至183.2億美元，年均複合增長率將達9.2%(2022至2030年)，可見K-Beauty產品市場的巨大潛力。
屈臣氏於28個市場經營12個零售品牌，共16,100家店舖，核心顧客主要是熱愛潮流美妝產品年輕女性，故此為顧客提供時尚韓國美妝產品。目前，屈臣氏向亞洲顧客提供Amorepacific旗下美髮品牌RYO呂和Mise-En-Scene等，其中Mise-En-Scene自2019年以來每年錄得高達30%複合增長。