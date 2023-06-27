企業動態｜屈臣氏夥Amorepacific合作 引入更多K-Beauty產品

屈臣氏集團指，與韓國最大美妝企業愛茉莉太平洋(Amorepacific Group)簽訂協議，進一步加強兩公司合作，為亞洲顧客帶來更多潮流K-Beauty產品，包括面膜、BB霜、精華液及日常護膚產品。

銷售額錄得雙位數增長

屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，過去12個月，屈臣氏K-Beauty產品銷售額錄得雙位數增長。透過在亞洲和歐洲廣泛的O+O(線下及線上)平台，相信是次與Amorepacific集團的合作，能讓顧客體驗更多由韓國文化啟發的優質美妝產品。她續指，隨著顧客愈來愈關注環保，對產品需求不斷提升，將聯同Amorepacific引進更多Clean Beauty可持續產品，務求減低對環境的影響。

另外，Amorepacific總裁李相穆表示，作為兩個行業領袖，通過共同合作，可發揮更大的協同效應，並有效滿足顧客在護膚美容方面的多元化需求。