企業動態｜屈臣氏推綠色店舖 設容器回收及重用

屈臣氏集團宣布推出「全球綠色店舖框架」(Greener Stores Global Framework)，目的是建立可持續發展文化，並以可持續發展為宗旨來設計、建造、營運及管理店舖。集團於香港、台灣、印尼和菲律賓4個市場，率先推出塑膠容器回收計劃，透過與寶潔和歐萊雅等供應商合作，合共回收超過100萬個塑膠容器。另外，香港、馬來西亞及新加坡屈臣氏亦推出環保補充站，鼓勵顧客重用個人護理產品容器，減少使用塑膠，響應可持續發展。

至於集團首家綠色店舖是位於英國彼德堡Serpentine Green購物中心的Superdrug門市，店舖使用可回收的指示牌，以再生紗線及回收膠樽製成，天花板則以生物可溶性礦棉、粘土和澱粉製成，100%可回收。另外還有AAA能源效益級別的空調系統、只有5%廢物送至堆填區、減少LED燈數量，從而節省了37%耗電量。現在店舖每年可節省5,800 KWh的耗電量，相當於每年減少1,200公斤的二氧化碳排放量。

集團首席營運總監及集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，「全球綠色店舖框架」的目標，是在店舖的日常營運中建立可持續發展文化、鼓勵顧客選擇可持續的產品和生活方式、提升能源效益、使用可再生能源、增加使用可回收物料以及進行廢物回收。