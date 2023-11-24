企業動態｜屈臣氏集團與恒生大學合作　推「一日店長」體驗培育年輕人才

為發掘年輕一代的潛能，屈臣氏集團與香港恒生大學宣布，雙方簽署合作備忘錄，為恒大學生提供多元化學習支援，包括獎學金、實習、早期職涯計劃、應用研究項目等，並首次為本地大學生推行「一日店長」體驗計劃，讓學生透過實戰機會，將課堂所學的理論及知識應用於實際工作環境，為零售業培育更多管理人才。

(由左至右) 屈臣氏集團人力資源總監(亞洲)蔣仲華先生、屈臣氏集團首席營運 總監及屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲女士、恒生大學校長何順文教 授與恒生大學署理副校長(教學及學生體驗)符可瑩教授合照。

合作備忘錄由恒生大學校長何順文教授與屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲女士簽署。何校長致辭表示，深信通過計劃，可培育更多具備明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的專業人才，亦共同為零售業界培育更多未來行業領袖

至於倪文玲女士致辭表示，作為全球最大的國際保健美容零售商，屈臣氏集團深信年輕人是未來，不但極具潛力，還充滿活力及創造力，因此集團一直以積極培育下一代為己任。透過是次合作，集團希望為恒生大學各級別的學生帶來更多學習及實踐機會，裝備他們成為未來的零售業領袖。

是次合作「早期職涯計劃」為恒生大學一年級和二年級學生提供短期工作機會，有機會到屈臣氏集團旗下的店舖擔任「一日店長」；亦會為恒生大學學生提供多元化實習計劃，參與集團在香港、內地以至海外的前沿業務項目。屈臣氏集團亦特設獎學金計劃，讓恒生大學學生修讀與集團重點發展範疇相關的學科。