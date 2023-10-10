企業動態｜希慎夥Tesla拓亞洲首個V4超級充電站 港島區最大

是次升級工程將大幅增加利園區內的Tesla電動車充電器至165個，包括15個超級充電器，以及150個免費目的地充電器，利園區將成為港島區最大型Tesla充電樞紐。只需15分鐘即可補充最高275公里續航距離。

將利園 區拓可持續發展社區

希慎執行董事及首席營運總監呂幹威指，銳意將利園區打造成可持續發展社區，是次與Tesla再度合作升級電動車充電設施，有望提升整區成為電動車車主理想目的地。亦希望鼓勵更多駕駛人士轉用電動車，進一步推動綠色出行，以改善銅鑼灣區內空氣質素，締造一個更環保便利、宜居宜商的社區。

Tesla區域總監范菁怡指，一直以推動全球轉向使用可持續能源為使命，希望透過持續設計和生產電動車、能源儲存解決方案並完善充電網絡，為創造一個可持續的未來作出貢獻。隨著今次與希慎合作設立港島區最大型充電樞紐，並引進亞洲首個V4超級充電站，以最新充電技術帶來便利無憂電動車駕駛生活及充電體驗。