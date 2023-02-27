企業動態｜平安銀行香港分行獲頒保險代理機構牌照

中國平安保險(2318)指，旗下平安銀行香港分行獲得香港保險業監管局頒發保險代理機構牌照。

平安銀行香港分行副行長胡海波指，該行已搭建起豐富的私人財富管理產品線，未來將提供一系列多元化、高品質保險產品，以滿足高淨值客戶財富管理需求。平安銀行香港分行自2021年11月開業以來提供銀行存、轉、匯款、貨幣兌換服務，未來將推出存單質押貸款，滿足客戶資金流動性需求。投資產品方面，去年12月正式推出基金代銷服務，首批基金涵蓋多間知名資產管理機構的股票、債券、混合類產品。未來陸續推出貨幣型基金及私募基金等產品。

擬推保費融資及保單質押貸款

保險代銷方面，將繼續深化保險產品種類，未來將推出保費融資、保單質押貸款等服務，滿足不同客戶保障與金融需求。

此外，該行又指，在信息推送智能化、認證智能化、流程智能化、服務線上化等領域加快數字化轉型，旨在帶給客戶最佳體驗。電子銀行方面，持續創新支付管道，已全面接入香港銀行同業結算有限公司的轉數快(FPS)支付渠道，提供便捷本地實時清算支付服務；推出「平安快匯」實時轉帳產品，提升跨境資金劃撥服務體驗。

胡海波又表示，隨著財富管理產品的不斷擴容和數字化運營水平的不斷提高，該行將構建差異化品牌優勢與綜合競爭力壁壘，實現用科技和專業為服務賦能、為客戶增值，持續滿足高淨值客戶創造、積累財富，合理配置境內外資產的需求。