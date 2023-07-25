企業動態｜建華擬斥5億拓迷你倉業務

建華(業務)管理指，自去年7月起積極開拓迷你倉業務，至今成功開設22個據點，另有8個據點正在裝修中，合共涉及樓面約20萬方呎，投資總額超過5億元，預計今年底前，24 STORAGE據點將增至30個。

建華行政總裁(智能物業管理)葉德文指，迷你倉業務中自置物業與租用物業各佔一半，更採用全新概念發展，將迷你倉結合共享工作空間，提供一般儲存服務外，亦為中小企而設的商業文件倉，及引入更多智能設施。

商務客比例佔 35%

24 STORAGE目前的家庭客及商務客比例分別佔65%及35%，其他傳統迷你倉則80%為家庭客，20%為商務客，可見新模式極具商業潛力，有效擴大客源市場。未來希望發展到全港各區每個地方都有據點。