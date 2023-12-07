企業動態｜恒地及煤氣主席李家傑與沙特阿美探討新能源領域合作

恒地及煤氣主席李家傑與沙特阿美執行副總裁(科技及創新) Ahmad O. Al-Khowaiter在恒基地產總部會面。

恒基地產(012)及中華煤氣(003)主席李家傑與全球最大石油化工企業沙特阿美 (Saudi Aramco)執行副總裁(科技及創新)Ahmad O. Al-Khowaiter會面，雙方就共同關注氫能、儲能等新能源領域合作進行深入交流，並取得豐碩成果。 李家傑向Ahmad O. Al-Khowaiter及隨行團隊介紹了集團、煤氣和沙特阿美三方共同關注包括新能源領域的發展動態，以及煤氣公司在氫能領域的投資發展成果，並簡介由煤氣及沙特阿美下屬阿美風險投資公司共同投資的新型儲能公司最新發展情況，及煤氣孵化的生物質精煉創新公司EcoCeres正在擴大產能，計劃在馬來西亞建造第二家工廠。

研究生物質燃油及儲能等方面領域 在現有已共同投資儲能項目基礎上，雙方在會上深入探討國際合作模式，包括於生物質燃油、儲能、Energy As A Service、氫能等領域，同 盡快成立各領域合作小組，目標跟進並快速推動合作落實。