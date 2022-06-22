企業動態｜恒生夥科技園推全港首個未來分行體驗館

恒生銀行(011)與香港科技園公司宣布延續及提升雙方合作，在未來3年攜手推動香港商業創新和數碼發展，推出一系列全新合作項目包括建立全港首個「未 來分行體驗館」、支援創新企業進軍大灣區的計劃，以及其他培育和投資計劃。 過去3年，恒生與科技園公司合作開發一系列創新數碼銀行方案，為客戶帶來更優質服務體驗。

雙方迄今其中一個標誌性項目是於2020年投入服務、位於馬鞍山的恒生新港城中心分行內的大型數碼互動幕牆。該幕牆由恒生與科技園園區公司IOIO Creative合作開發，提供多元化即時市場和金融資訊。只需掃瞄幕牆上的二維碼，相關資訊便能即時顯示於手提電話上。

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，全新合作項目之一的「未來分行體驗館」，將為技術測試及分行服務提供真實的商業試驗場景，以促進開發以客為本的數碼創新方案。該體驗館將匯聚技術和行業合作夥伴，共同創建更多銀行服務方案，為客戶提供無縫的線上線下服務體驗。其他合作項目包括為有意進軍大灣區的科技園園區公司提供一系列針對性銀行及金融支援服務。另外，在多間頂尖企業及初創當中，恒生是科技園公司旗下九龍塘創新中心內FinTech Centre的首個企業夥伴。