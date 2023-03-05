企業動態｜恒生90周年派對 大堂展示珍貴照片及文物

恒生銀行(011)慶祝成立90周年，本周末舉行生日派對與眾同樂，破天荒將恒生總行變身成派對場地，招待逾5,000名社福機構人士，以及恒生員工偕同家人到場參與，一起見證恒生90年來發展足跡。

恒生發揮一貫創意，將歷史悠久的博愛堂搖身一變成為穿梭恒生90載足跡的時光隧道，帶領大家從1933年的恒生小銀號出發，重現當年銀號的開業場景，一路走到今天的未來分行服務概念，讓參與派對的賓客遊走於不同年代，親身感受不斷演變的恒生之旅。

置身虛擬 MetaGreen 世界

此外，總行大廈其他樓層亦突破想像界限，分別以「元宇宙世界」及「跨越綠色未來」為題，透過精心設計的創新技術和玩意，如置身虛擬MetaGreen世界，享受沉浸式科技體驗，突顯恒生創新思維和邁向元宇宙的最新動態。

而「跨越綠色未來」主題展區則介紹了恒生多年來支持可持續發展項目及香港乒乓球發展的努力。會場亦準備了不同的小遊戲展現恒生故事和以客為本的服務精神，並設有懷舊小食攤位。

另外，由本月6日至31日，恒生總行銀行大堂將展出一系列珍貴的照片和文物，包括經典財神圖真跡、各款式財神金牌、恒生出品的十二生肖及各式經典錢罌、記載了恒生發展足跡的剪報等，以珍貴藏品細說恒生與香港一起茁壯成長的歲月。